Миланский «Интер» вслед за лондонским «Арсеналом» отменил предсезонный тур в США

Чемпион Италии прошлого сезона, миланский «Интер», вслед за «Арсеналом» из Лондона, отменил поездку в США на предсезонный тур. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в миланском клубе обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в США, а особенно – в штате Флорида. «Интер» должен был отправиться в тур завтра.

Ранее стало известно, что ещё один участник предсезонного мини-турнира во Флориде, лондонский «Арсенал», отменил поездку в США из-за вспышки в команде коронавируса. Теперь участниками турнира остаются английский «Эвертон» и колумбийский «Мильонариос».