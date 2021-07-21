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Миланский «Интер» вслед за лондонским «Арсеналом» отменил предсезонный тур в США

21 Июля 2021, 21:33,

Чемпион Италии прошлого сезона, миланский «Интер», вслед за «Арсеналом» из Лондона, отменил поездку в США на предсезонный тур. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в миланском клубе обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в США, а особенно – в штате Флорида. «Интер» должен был отправиться в тур завтра.

Ранее стало известно, что ещё один участник предсезонного мини-турнира во Флориде, лондонский «Арсенал», отменил поездку в США из-за вспышки в команде коронавируса. Теперь участниками турнира остаются английский «Эвертон» и колумбийский «Мильонариос».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Арсенал Лондон, Интер Милан, Эвертон, Мильонариос
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Комментарии (1)
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0
Spirit
22 Июля 2021, 10:45

правильно, игроков надо беречь!

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