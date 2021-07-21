«Эвертон» заинтересовался Чуквуезе

Вингер «Вильярреала» Самуэль Чуквуезе в ходе нынешнего трансферного окна может переехать на Туманный Альбион.

Клубу Рафаэля Бенитеса приглянулась кандидатура нигерийского крайнего нападающего «подводников». «Эвертон» всерьез активизировался на трансферном рынке и готов продолжать заниматься укреплением своего состава.

По информации портала The Athletic, мерсисайдцы пристально наблюдают за кандидатурой Самуэля Чуквуезе, видя в его лице своё вероятное усиление.

Напомним, что у африканца получилось помочь «жёлтой субмарине» выиграть в прошлом сезоне Лигу Европы. В общей сложности в 40 играх за «Вильярреал» он отличился 5 результативными ударами и 8 голевыми передачами.