«Норвич» продлил Фарке

«Норвич Сити» по случаю своего возвращения в английскую Премьер-лигу переподписал трудовое соглашение с главным тренером Даниэлем Фарке.

Пресс-служба «канареек» оповестила о заключении обновлённого контракта с менеджером клуба. Сегодня Фарке поставил автограф под новым четырёхлетним соглашением с «жёлто-зелёными».

«Буквально на седьмом небе от счастья. Переживаю особенные эмоции в данный момент. Благодарен за оказанную мне здесь поддержку. С первого дня пребывания в этом клубе почувствовал себя как дома. Я не в силах мечтать о лучших боссах», - сказал Даниэль Фарке.