«Норвич» продлил Фарке

|
21 Июля 2021, 20:23,
|
|
«Норвич Сити» по случаю своего возвращения в английскую Премьер-лигу переподписал трудовое соглашение с главным тренером Даниэлем Фарке.
Пресс-служба «канареек» оповестила о заключении обновлённого контракта с менеджером клуба. Сегодня Фарке поставил автограф под новым четырёхлетним соглашением с «жёлто-зелёными».
«Буквально на седьмом небе от счастья. Переживаю особенные эмоции в данный момент. Благодарен за оказанную мне здесь поддержку. С первого дня пребывания в этом клубе почувствовал себя как дома. Я не в силах мечтать о лучших боссах», - сказал Даниэль Фарке.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Норвич, Даниэль Фарке