«Тоттенхэм» близок к подписанию Голлини

«Тоттенхэм» близок к подписанию вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини, передаёт Фабрицио Романо. Сообщается, что лондонский клуб объявит о переходе в ближайшие пару часов.

Как сообщает источник, сейчас клубы завершают оформление документов. Вратарь перейдёт в «Тоттенхэм» на правах аренды до 2022 года с возможным продлением ещё на год. Также в контракте будет присутствовать опция выкупа за 15 миллионов евро.

Напомним, что Голлини стал игроком «Аталанты» в 2018 году, перейдя из «Астон Виллы» за 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 32 игры во всех турнирах, в которых он пропустил 32 гола.