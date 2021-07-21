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«Байер» интересуется защитником «Ливерпуля» Филлипсом

21 Июля 2021, 19:02,

Защитник «Ливерпуля» Натаниэль Филлипс может продолжить карьеру в чемпионате Германии, передаёт Sky Sports. Сообщается, что к игроку проявляет интерес леверкузенский «Байер».

Немецкий клуб уже связался с окружением футболиста, чтобы обсудить возможный переход. «Ливерпуль» не против расстаться с игроком и готов выслушать предложения других клубов.

Ранее сообщалось, что в услугах англичанина также заинтересованы «Бёрнли», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

Напомним, что Филлипс находится в структуре «Ливерпуля» с 2016 года, однако только в прошлом сезоне ему удалось пробиться в основную команду. В минувшем чемпионате на его счету 17 матчей, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Байер, Трансферы футбола - лето 2021, Натаниэль Филлипс
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