Владельцы «Вест Хэма» отказались продать клуб за 400 млн фунтов

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21 Июля 2021, 18:47,
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Владельцы «Вест Хэма» Дэвид Салливан и Дэвид Голд отказались продать клуб за 400 млн фунтов, передаёт Daily Mail. Сообщается, что консорциум из Великобритании обращался к ним в феврале.
Владельцы отклонили предложение, так как посчитали, что новые владельцы не сумеют поддерживать клуб в нынешнем состоянии. Также им не предоставили доказательства наличия средств.
Отметим, что владельцы «Вест Хэма» уже не впервые отклоняют предложения по поводу продажи клуба. В прошлом году интерес к «молотобойцам» проявлял консорциум из Америки, а в 2016 году им пришлось отказать компании «Ред Булл».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Вест Хэм