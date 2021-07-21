Владельцы «Вест Хэма» отказались продать клуб за 400 млн фунтов

Владельцы «Вест Хэма» Дэвид Салливан и Дэвид Голд отказались продать клуб за 400 млн фунтов, передаёт Daily Mail. Сообщается, что консорциум из Великобритании обращался к ним в феврале.

Владельцы отклонили предложение, так как посчитали, что новые владельцы не сумеют поддерживать клуб в нынешнем состоянии. Также им не предоставили доказательства наличия средств.

Отметим, что владельцы «Вест Хэма» уже не впервые отклоняют предложения по поводу продажи клуба. В прошлом году интерес к «молотобойцам» проявлял консорциум из Америки, а в 2016 году им пришлось отказать компании «Ред Булл».