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«Ливерпуль» нацелился на игрока «Вест Хэма» Боуэна

21 Июля 2021, 18:02,

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может продолжить карьеру в «Ливерпуле», передаёт The Athletic. Сообщается, что в трансфере англичанина заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп, который является поклонником футболиста.

«Ливерпуль» намерен укрепить линию нападения команды, однако для начала «красные» должны расстаться с Дивоком Ориги и Джерданом Шакири.

Напомним, что Боуэн перешёл в «Вест Хэм» из «Халл Сити» в 2020 году за 21 миллион евро. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей в АПЛ, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» решил продать одного из лидеров команды.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джаррод Боуэн
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