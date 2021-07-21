«Ливерпуль» нацелился на игрока «Вест Хэма» Боуэна

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может продолжить карьеру в «Ливерпуле», передаёт The Athletic. Сообщается, что в трансфере англичанина заинтересован главный тренер «красных» Юрген Клопп, который является поклонником футболиста.

«Ливерпуль» намерен укрепить линию нападения команды, однако для начала «красные» должны расстаться с Дивоком Ориги и Джерданом Шакири.

Напомним, что Боуэн перешёл в «Вест Хэм» из «Халл Сити» в 2020 году за 21 миллион евро. В прошлом сезоне на его счету 38 матчей в АПЛ, в которых он забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» решил продать одного из лидеров команды.