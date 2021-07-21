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«Астон Вилла» готова предложить 35 млн евро за Бэйли

21 Июля 2021, 17:23,

Нападающий «Байера» Леон Бэйли может продолжить карьеру в «Астон Вилле», передаёт The Daily Mail. Сообщается, что английский клуб готов предложить за игрока 35 миллионов евро.

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит хочет укрепить линию нападения команды и считает, что 23-летний нападающий сумеет усилить команду. Действующее соглашение футболиста с «Байером» действует до июня 2023 года.

Напомним, что Бэйли стал игроком немецкого клуба с 2017 года, перейдя из «Генка» за 13,5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 40 матчей, в которых он забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Байер, Астон Вилла, Леон Бэйли
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