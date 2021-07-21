«Тоттенхэм» интересуется Пеллегрини

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21 Июля 2021, 16:34,
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«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что лондонский клуб сделает предложение по трансферу игрока уже в ближайшее время.
У итальянца остался всего год по контракту с «Ромой». Руководство римского клуба надеется сохранить полузащитника, однако пока переговоры по поводу нового контракта ни к чему не привели. Также в контракте у футболиста есть опция выкупа за 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Пеллегрини 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Также он является капитаном «Ромы».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Тоттенхэм, Рома, Лоренцо Пеллегрини