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«Тоттенхэм» интересуется Пеллегрини

21 Июля 2021, 16:34,

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что лондонский клуб сделает предложение по трансферу игрока уже в ближайшее время.

У итальянца остался всего год по контракту с «Ромой». Руководство римского клуба надеется сохранить полузащитника, однако пока переговоры по поводу нового контракта ни к чему не привели. Также в контракте у футболиста есть опция выкупа за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Пеллегрини 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Также он является капитаном «Ромы».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Интера» Милану Шкриньяру.

 

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Тоттенхэм, Рома, Лоренцо Пеллегрини
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