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«Манчестер Сити» присоединился к гонке за Кьезой

21 Июля 2021, 15:47,

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Федерико Кьезе, передаёт Calcio Mercato. Сообщалось, что игрока также хотят подписать «Челси» и «Бавария».

«Манчестер Сити» намерен укрепить фланги атаки и поэтому в клубе обратили внимание на Кьезу, который сейчас выступает на правах аренды за «Ювентус». Ранее туринский клуб дал понять, что не намерен расставаться с игроком и даже отклонил предложение «Челси» в размере 100 миллионов евро.

Напомним, что права на Кьезу принадлежат «Фиорентине». Сейчас игрок выступает за «Ювентус» на правах двухлетней аренды. В прошлом сезоне на его счету 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Ювентус, Манчестер Сити, Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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0
ингерман
21 Июля 2021, 17:58

ай а откудова у челсюгов деньги.. )))

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