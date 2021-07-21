«Тоттенхэм» нацелился на Шкриньяра

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

Лондонский клуб уже проявлял интерес к защитнику. Новый главный тренер «шпор» Нуну Эшпириту Санту намерен укрепить центр защиты и Шкриньяр является приоритетным вариантом на эту позицию.

Напомним, что словак перешёл в «Интер» из «Сампдории» в 2017 году за 34 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 32 матча в Серии А, в которых он забил три гола. Также вместе с миланским клубом Шкриньяр стал чемпионом Италии.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Наполи» по поводу трансфера Лоренцо Инсинье.