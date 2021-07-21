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Джака на следующей неделе присоединится к «Роме»

21 Июля 2021, 13:31,

Швейцарец Гранит Джака все ближе к переходу из лондонского «Арсенала» в «Рому», об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Анджело Маньянте.

Согласно сведениям журналиста, полузащитник прибудет в расположение итальянского коллектива на следующей неделе. Сделка по трансферу Джаки практически закрыта, сторонам осталось согласовать незначительные детали.

В составе «канониров» Гранит выступает с лета 2016 года. Эксперты портала transfermarkt оценили его стоимость в 22 миллиона евро.

Полузащитник отметился одним голом и двумя ассистами в 31 поединке минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Гранит Джака
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Комментарии (1)
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LMI
21 Июля 2021, 14:30

Пока, Гранит

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