Джака на следующей неделе присоединится к «Роме»

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21 Июля 2021, 13:31,
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Швейцарец Гранит Джака все ближе к переходу из лондонского «Арсенала» в «Рому», об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Анджело Маньянте.
Согласно сведениям журналиста, полузащитник прибудет в расположение итальянского коллектива на следующей неделе. Сделка по трансферу Джаки практически закрыта, сторонам осталось согласовать незначительные детали.
В составе «канониров» Гранит выступает с лета 2016 года. Эксперты портала transfermarkt оценили его стоимость в 22 миллиона евро.
Полузащитник отметился одним голом и двумя ассистами в 31 поединке минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Гранит Джака
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