«ПСЖ» хочет получить скидку на трансфер Погба

Боссы «ПСЖ» ведут активные переговоры со своими коллегами из «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера полузащитника Поля Погба.

По данным Daily Mail, парижский гранд намерен оформить переход игрока в текущее трансферное окно. Вице-чемпион Франции хочет воспользоваться истекающим контрактом Погба и подписать игрока со скидкой. Парижане готовы выделить на его приобретение не более 50 миллионов евро.

Срок действия трудового договора 28-летнего полузащитника с манкунианцами истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне АПЛ француз сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.