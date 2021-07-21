«ПСЖ» хочет получить скидку на трансфер Погба

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21 Июля 2021, 11:00,
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Боссы «ПСЖ» ведут активные переговоры со своими коллегами из «Манчестер Юнайтед» относительно трансфера полузащитника Поля Погба.
По данным Daily Mail, парижский гранд намерен оформить переход игрока в текущее трансферное окно. Вице-чемпион Франции хочет воспользоваться истекающим контрактом Погба и подписать игрока со скидкой. Парижане готовы выделить на его приобретение не более 50 миллионов евро.
Срок действия трудового договора 28-летнего полузащитника с манкунианцами истекает летом следующего года.
В прошлом сезоне АПЛ француз сыграл 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Поль Погба, Трансферы футбола - лето 2021
Какую на хер еще скидку, вы что лягушек обьелись !