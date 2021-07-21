Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Ливерпуль» решил продать одного из лидеров

21 Июля 2021, 10:22,

«Ливерпуль» задумывается о расставании с бразильским нападающим Роберто Фирмино, рапортует The Athletic.

Мерсисайдский клуб в данный момент анализирует ситуацию со своим атакующим трио. «Красным» будет проблематично удовлетворить аппетиты Фирмино, Салаха и Мане, поэтому будет принято решение о продаже одного из них. Скорее всего, клуб пожертвует бразильским футболистом.

Действующее соглашение Роберто с английским грандом истекает летом 2023 года. В футболке «Ливерпуля» он провел 292 встречи в различных турнирах, отметившись 87 забитыми мячами и 69 голевыми передачами.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Роберто Фирмино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Bourgignon Alex
21 Июля 2021, 10:44

Нет!!!

0
RedMonk
21 Июля 2021, 11:10

Да

0
kalibr
21 Июля 2021, 10:28

Не хотелось бы.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
Перес: «Роналду - идиот, он больной»
Перес: «Роналду - идиот, он больной»
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
Матч с «Рубином» показал, что у «Спартака» не хватает обоймы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола