«Ливерпуль» решил продать одного из лидеров

«Ливерпуль» задумывается о расставании с бразильским нападающим Роберто Фирмино, рапортует The Athletic.

Мерсисайдский клуб в данный момент анализирует ситуацию со своим атакующим трио. «Красным» будет проблематично удовлетворить аппетиты Фирмино, Салаха и Мане, поэтому будет принято решение о продаже одного из них. Скорее всего, клуб пожертвует бразильским футболистом.

Действующее соглашение Роберто с английским грандом истекает летом 2023 года. В футболке «Ливерпуля» он провел 292 встречи в различных турнирах, отметившись 87 забитыми мячами и 69 голевыми передачами.