«Ливерпуль» решил продать одного из лидеров

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21 Июля 2021, 10:22,
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«Ливерпуль» задумывается о расставании с бразильским нападающим Роберто Фирмино, рапортует The Athletic.
Мерсисайдский клуб в данный момент анализирует ситуацию со своим атакующим трио. «Красным» будет проблематично удовлетворить аппетиты Фирмино, Салаха и Мане, поэтому будет принято решение о продаже одного из них. Скорее всего, клуб пожертвует бразильским футболистом.
Действующее соглашение Роберто с английским грандом истекает летом 2023 года. В футболке «Ливерпуля» он провел 292 встречи в различных турнирах, отметившись 87 забитыми мячами и 69 голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Роберто Фирмино
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