«Ливерпуль» не может договориться с Хендерсоном о продлении контракта

Руководство «Ливерпуля» не может договориться с хавбеком Джорданом Хендерсоном о подписании нового трудового соглашения. Об этом рапортует The Times.

Стороны несколько раз вступали в переговоры, но до сих пор не смогли согласовать условия пролонгации сотрудничества. Контракт 31-летнего футболиста с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года. Джордан является игроком «красных» с 2011 года.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Хендерсон принял участие в 21 поединке. Хавбек записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» финишировал на третьем месте.