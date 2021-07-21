Бернард, которым интересовался «Зенит», близок к переезду в ОАЭ

Вингер «Эвертона» Бернард, интерес к которому проявлял петербургский «Зенит», близок к смене клубной прописки. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, футболист продолжит карьеру в ОАЭ. 28-летний бразилец ведет переговоры с клубом «Аль Шарджа». Ему предложен выгодный контракт до 2024 года.

Напомним, что Бернард с 2013 по 2018 год защищал цвета донецкого «Шахтёра». В 2018 году он подписал трудовое соглашение с «Эвертоном».

В прошлом сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 12 матчей и отметился одним голом. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро, а контракт с «ирисками» рассчитан до лета 2022 года.