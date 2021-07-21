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«Эвертон» подпишет экс-игрока «Лестера»

21 Июля 2021, 08:38,

Вингер леверкузенского «Байера» Демарай Грэй может вернуться в Англию, где ранее выступал за «Лестер». По сообщениям Sky Sports, интерес к 25-летнему исполнителю проявляет «Эвертон».

В ближайшее время Демарай пройдет медоосмотр перед переходом в стан мерсисайдского клуба. За трансфер Грэя «ириски» заплатят 1,7 миллиона евро. Трудовое соглашение футболиста с «фармацевтами» истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Демарай принял участие в десяти поединках, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги «Эвертон» занял десятое место, набрав 59 баллов.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Демарай Грэй
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
21 Июля 2021, 08:57

Собирают, собирают ветеранов АПЛ. Видно, что их цель - зона ЛЕ.

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