«Эвертон» подпишет экс-игрока «Лестера»

Вингер леверкузенского «Байера» Демарай Грэй может вернуться в Англию, где ранее выступал за «Лестер». По сообщениям Sky Sports, интерес к 25-летнему исполнителю проявляет «Эвертон».

В ближайшее время Демарай пройдет медоосмотр перед переходом в стан мерсисайдского клуба. За трансфер Грэя «ириски» заплатят 1,7 миллиона евро. Трудовое соглашение футболиста с «фармацевтами» истекает летом 2022 года.

В прошлом сезоне чемпионата Германии Демарай принял участие в десяти поединках, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По итогам минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги «Эвертон» занял десятое место, набрав 59 баллов.