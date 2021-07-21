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Ламела близок к переходу в «Севилью»

21 Июля 2021, 08:24,

Лондонскому «Тоттенхэму» интересен полузащитник Бриан Хиль, правами на которого владеет испанская «Севилья». Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что за 20-летнего игрока «шпоры» могут предложить 25 миллионов евро и права на аргентинца Эрика Ламелу. Футболисты уже дали согласие на переход. В настоящий момент клубы обсуждают оставшиеся детали сделки.

В минувшем сезоне Хиль выступал на правах аренды за «Эйбар». Полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Эрик Ламела, Бриан Хиль
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