Ламела близок к переходу в «Севилью»

Лондонскому «Тоттенхэму» интересен полузащитник Бриан Хиль, правами на которого владеет испанская «Севилья». Об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что за 20-летнего игрока «шпоры» могут предложить 25 миллионов евро и права на аргентинца Эрика Ламелу. Футболисты уже дали согласие на переход. В настоящий момент клубы обсуждают оставшиеся детали сделки.

В минувшем сезоне Хиль выступал на правах аренды за «Эйбар». Полузащитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.