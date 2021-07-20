«Тоттенхэм» и «Севилья» близки к обмену игроками

Английский «Тоттенхэм» и испанская «Севилья» близки к тому, чтобы обменяться футболистами. Об этом сообщил известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что «Севилья» и «Тоттенхэм» близки к обмену полузащитниками. Из испанского клуба в английский может отправиться испанец Брайан Хиль, а в обратном направлении – аргентинец Эрик Ламела. К тому же, «Севилья» дополнительно уплатит лондонскому клубу 25 миллионов евро.

Ранее стало известно, что от перехода в «Тоттенхэм» отказался другой футболист «Севильи» - француз Жюль Кунде. Игрок мотивировал свой отказ тем, что «Тоттенхэм» не берет участия в Лиге чемпионов.