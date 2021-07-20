Джанфранко Дзола впечатлен талантом Грилиша

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20 Июля 2021, 20:53,
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Известный в прошлом итальянский нападающий Джанфранко Дзола высказал свое мнение о полузащитнике английской «Астон Виллы» Джеке Грилише.
«Мне и вправду нравится Грилиш за его инициативность. Он всегда ищет мяч и хочет играть. Возможно, иногда ему бывает сложно выполнять тактические установки тренера, но он никогда не сдается. Это делает его ещё лучше», - сказал Дзола в интервью Stats Perform.
«Астон Вилла» - не простой клуб. Они провели прекрасный прошлый сезон. У них качественный тренер, который заставляет игроков прогрессировать», - добавил Дзола.
В прошлом сезоне «Астон Вилла» заняла девятое место в турнирной таблице АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Астон Вилла, Джанфранко Дзола, Джек Грилиш