Джанфранко Дзола впечатлен талантом Грилиша

Известный в прошлом итальянский нападающий Джанфранко Дзола высказал свое мнение о полузащитнике английской «Астон Виллы» Джеке Грилише.

«Мне и вправду нравится Грилиш за его инициативность. Он всегда ищет мяч и хочет играть. Возможно, иногда ему бывает сложно выполнять тактические установки тренера, но он никогда не сдается. Это делает его ещё лучше», - сказал Дзола в интервью Stats Perform.

«Астон Вилла» - не простой клуб. Они провели прекрасный прошлый сезон. У них качественный тренер, который заставляет игроков прогрессировать», - добавил Дзола.

В прошлом сезоне «Астон Вилла» заняла девятое место в турнирной таблице АПЛ.