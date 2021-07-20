Таунсенд стал игроком «Эвертона»

«Эвертон» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Эндроса Таунсенда на правах свободного агента. Игрок подписал контракт с клубом до июня 2023 года.

Последним клубом в карьере Таунсенда был «Кристал Пэлас», за который он выступал с 2016 года. В составе «орлов» он сыграл 185 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 28 результативных передач. Также известен по выступлениям за «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Кроме этого, на его счету 13 матчей в составе сборной Англии, в которых он забил три гола.

Ранее сообщалось, что защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Эвертоне».