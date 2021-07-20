«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Наполи» по Инсинье

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20 Июля 2021, 19:41,
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Express Sport. В трансфере заинтересован лично главный тренер лондонцев Нуну Эшпириту Санту.
Также сообщается, что появление итальянца в «Тоттенхэме» может повлиять на будущее Гарри Кейна, который хочет покинуть лондонский клуб. Однако руководство «шпор» надеется переубедить англичанина.
Ранее сообщалось, что «Наполи» может продать Инсинье в это трансферное окно. Контракт нападающего с клубом истекает через год и поэтому есть вероятность, что он покинет Неаполь бесплатно.
Также стало известно, что нападающий Гарри Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Тоттенхэм, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Гарри Кейн, Лоренцо Инсинье