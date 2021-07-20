«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Наполи» по Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Express Sport. В трансфере заинтересован лично главный тренер лондонцев Нуну Эшпириту Санту.

Также сообщается, что появление итальянца в «Тоттенхэме» может повлиять на будущее Гарри Кейна, который хочет покинуть лондонский клуб. Однако руководство «шпор» надеется переубедить англичанина.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может продать Инсинье в это трансферное окно. Контракт нападающего с клубом истекает через год и поэтому есть вероятность, что он покинет Неаполь бесплатно.

Также стало известно, что нападающий Гарри Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити».