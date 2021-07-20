Мойес: «Мы хотим, чтобы болельщики получали наслаждение от нашей игры»

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20 Июля 2021, 19:25,
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал подготовку к новому сезону. Шотландский тренер отметил, что хочет видеть заполненные стадионы на матчах Премьер-лиги.
«Мы сделаем все возможное, чтобы болельщики приходили на стадион и поддерживали нас. Мы хотим, чтобы они получали наслаждение от нашей игры. «Вест Хэм» изменился и мы с нетерпением ждем начала нового сезона, чтобы получить хорошую поддержку, которая поможет нам на длинном пути», - цитирует Мойеса официальный сайт клуба.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен выкупить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда на постоянной основе.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес