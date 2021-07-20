Мойес: «Мы хотим, чтобы болельщики получали наслаждение от нашей игры»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал подготовку к новому сезону. Шотландский тренер отметил, что хочет видеть заполненные стадионы на матчах Премьер-лиги.

«Мы сделаем все возможное, чтобы болельщики приходили на стадион и поддерживали нас. Мы хотим, чтобы они получали наслаждение от нашей игры. «Вест Хэм» изменился и мы с нетерпением ждем начала нового сезона, чтобы получить хорошую поддержку, которая поможет нам на длинном пути», - цитирует Мойеса официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен выкупить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда на постоянной основе.