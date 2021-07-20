«Арсенал» проявляет интерес к вратарю «Вест Бромвича» Джонстону

Вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон может продолжить карьеру в «Арсенале», передаёт Sky Sports. «Канониры» намерены подписать вратаря в это трансферное окно и англичанин является одним из кандидатов на усиление этой позиции.

«Арсенал» продолжает поиски вратаря, который мог бы заменить Бернда Лено. Немец уже неоднократно давал понять, что не намерен продлевать контракт с «канонирами», который истекает в 2023 году.

Сейчас лондонский клуб обратил внимание на вратаря «Вест Бромвича» Сэма Джонстона, который был одним из лучших вратарей минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» также интересуется вратарем «Шеффилд Юнайтед» Аароном Ремсдейлом.