Брайтвайт может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

«Барселона» намерена избавиться от нападающего Мартина Брайтвайта, передаёт Sport. Сообщается, что сейчас каталонцы ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» по поводу возможного трансфера игрока.

Английский клуб заинтересован в подписании датчанина. Источник отмечает, что над трансфером работает футбольный агент Жорже Мендеш, который находится в хороших отношениях с президентом «Барселоны» Жуаном Лапортой.

Напомним, что Брайтвайт стал игроком «Барселоны» в 2020 году, перейдя из «Леганеса» за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.