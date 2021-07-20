Брайтвайт может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне»

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20 Июля 2021, 18:11,
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«Барселона» намерена избавиться от нападающего Мартина Брайтвайта, передаёт Sport. Сообщается, что сейчас каталонцы ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» по поводу возможного трансфера игрока.
Английский клуб заинтересован в подписании датчанина. Источник отмечает, что над трансфером работает футбольный агент Жорже Мендеш, который находится в хороших отношениях с президентом «Барселоны» Жуаном Лапортой.
Напомним, что Брайтвайт стал игроком «Барселоны» в 2020 году, перейдя из «Леганеса» за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - лето 2021, Вулверхэмптон, Мартин Брайтвайт