«Челси» покажет трофей ЛЧ болельщикам перед товарищеским матчем против «Тоттенхэма»

|
20 Июля 2021, 17:59,
|
|
«Челси» намерен показать кубок Лиги чемпионов своим болельщикам на заполненном «Стэмфорд Бридж», передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что 4 августа состоится товарищеский матч против «Тоттенхэма», перед которым будет продемонстрирован трофей.
Напомним, что «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол оказался на счету Кая Хаверца. Эта победа стала для лондонского клуба второй в самом престижном европейском турнире. Ранее «синие» побеждали в 2012 году.
Сейчас «Челси» будет играть в товарищеском турнире, в которым также примут участие «Арсенал» и «Тоттенхэм».
|
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Челси, Лига Чемпионов