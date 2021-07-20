«Челси» покажет трофей ЛЧ болельщикам перед товарищеским матчем против «Тоттенхэма»

«Челси» намерен показать кубок Лиги чемпионов своим болельщикам на заполненном «Стэмфорд Бридж», передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что 4 августа состоится товарищеский матч против «Тоттенхэма», перед которым будет продемонстрирован трофей.

Напомним, что «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол оказался на счету Кая Хаверца. Эта победа стала для лондонского клуба второй в самом престижном европейском турнире. Ранее «синие» побеждали в 2012 году.

Сейчас «Челси» будет играть в товарищеском турнире, в которым также примут участие «Арсенал» и «Тоттенхэм».