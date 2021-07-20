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«МЮ» планирует подписать ещё 3 игрока до закрытия трансферного окна

20 Июля 2021, 16:56,

«Манчестер Юнайтед» планирует сделать ещё три трансфера до закрытия летнего трансферного окна, передаёт Manchester Evening News. Ранее манчестерский клуб уже объявил о договорённости с дортмундской «Боруссией» по поводу перехода Джейсона Санчо за 85 миллионов евро.

Кроме этого, в клубе намерены подписать защитника «Реала» Рафаэля Варана и защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. Также сообщалось, что главный тренер «МЮ» Уле Гунар Сульшер хотел бы видеть на «Олд Траффорд» нового нападающего.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет клуб и перейдёт в «ПСЖ».

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Уле Гуннар Сульшер, Рафаэль Варан, Киран Триппьер
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