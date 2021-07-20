«Лестер» намерен продлить контракт с Тилемансом

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс может продлить контракт со своим нынешним клубом, передаёт Daily Mail. Нынешнее соглашение игрока истекает в июне 2023 года.

В клубе оптимистично настроены по поводу нового контракта с футболистом. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес «Ливерпуль», однако в руководстве «Лестера» намерены сохранить полузащитника.

Напомним, что Тилеманс стал игроком английского клуба в 2019 году, перейдя из «Монако» за 45 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 51 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Также вместе с «Лестером» он стал победителем Кубка Англии, где забил решающий гол в финале.