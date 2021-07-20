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«Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с Карсоном

20 Июля 2021, 14:57,

Вратарь Скотт Карсон, который последние два года выступал за «Манчестер Сити» на правах аренды, подписал полноценный контракт с английским клубом, передаёт пресс-служба «горожан». Стороны подписали соглашение до конца сезона 2021/22.

Напомним, что Карсон стал игроком «Манчестер Сити» в 2019 году. Он перешел на правах аренды из «Дерби Каунти», игроком которого являлся с 2015 года. В составе чемпионов Англии он дебютировал в прошлом сезоне в матче против «Ньюкасла», который завершился победой «горожан» со счетом 4:3.

Ранее сообщалось, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Скотт Карсон
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Комментарии (1)
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kalibr
20 Июля 2021, 15:35

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