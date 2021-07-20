Погба переходит в «ПСЖ»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба покидает «Манчестер Юнайтед» и возвращается на родину. По данным L'Equipe, полузащитник вскоре станет игроком «ПСЖ».

Согласно информации источника, 28-летний футболист договорился с парижанами относительно условий личного трудового соглашения. За трансфер Поля руководство вице-чемпиона Франции готово заплатить манкунианцам 50 миллионов евро.

Контракт Погба с «красными дьяволами» истекает в следующем году, поэтому английский гранд может согласиться на продажу.

За «Манчестер Юнайтед» хавбек выступает с 2016 года. В минувшем сезоне АПЛ он провел 26 матчей, забил три гола и отдал три ассиста.