Гранды АПЛ поборются с «Барселоной» за Сауля

Хавбек Сауль Ньигес близок к уходу из мадридского «Атлетико». Тренерский штаб команды больше не заинтересован в услугах футболиста.

По сообщениям Goal, интерес к 26-летнему испанскому полузащитнику проявляют в Англии. Подписать Ньигеса хотят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Ранее СМИ связывали Сауля с переходом в другой испанский топ-клуб. Каталонская «Барселона» обсуждала обмен Антуана Гризманна на Ньигеса, однако переговоры пока не увенчались успехом.

В составе «матрасников» полузащитник выступает с 2013 года, а его контракт рассчитан еще на пять лет. Трансферная стоимость Сауля оценивается в 40 миллионов евро.