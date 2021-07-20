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Гранды АПЛ поборются с «Барселоной» за Сауля

20 Июля 2021, 10:30,

Хавбек Сауль Ньигес близок к уходу из мадридского «Атлетико». Тренерский штаб команды больше не заинтересован в услугах футболиста.

По сообщениям Goal, интерес к 26-летнему испанскому полузащитнику проявляют в Англии. Подписать Ньигеса хотят «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Ранее СМИ связывали Сауля с переходом в другой испанский топ-клуб. Каталонская «Барселона» обсуждала обмен Антуана Гризманна на Ньигеса, однако переговоры пока не увенчались успехом.

В составе «матрасников» полузащитник выступает с 2013 года, а его контракт рассчитан еще на пять лет. Трансферная стоимость Сауля оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес
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