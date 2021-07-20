Нигерийский игрок предложил переименовать «Арсенал» в ФК «Африка»

Нигерийский футболист Деле Олорундаре поделился мнением относительно трансфера хавбека Альберта-Мбойо Локонги в лондонский «Арсенал».

«Мне радостно наблюдать, что «Арсенал» делает ставку на африканских футболистов. Думаю, лондонский клуб стоит переименовать в ФК «Африка». Трансфер Локонги подтверждает, что «канониры» доверяют африканским игрокам, которых раньше подписывали разве что для резерва», - приводит слова нигерийца портал Goal.

Локонга подписал с лондонцами контракт на пять лет. Сумма трансфера оценивается в 17,5 миллиона евро. До переезда в АПЛ полузащитник выступал за «Андерлехт».