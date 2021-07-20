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«Лестер» намерен продлить контракт с Тилемансом

20 Июля 2021, 09:17,

Полузащитник сборной Бельгии и «Лестера» Юри Тилеманс может подписать новый трудовой договор со своим нынешним клубом. Об этом рапортует Daily Mail.

Руководство «лис» в скором времени начнет переговоры с игроком по новой сделке. Клуб рассчитывает подписать новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение Тилеманса с «Лестером» истекает летом 2023 года.

Ранее появились слухи о возможном переходе бельгийца в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Юри провел 38 поединков, записав на свой счет шесть голов и четыре ассиста. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лестер, Юри Тилеманс
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