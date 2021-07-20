«Порту» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»

Сербский полузащитник Марко Груич может продолжить карьеру в «Порту». Руководство «драконов» заинтересовано в трансфере игрока, правами на которого владеет «Ливерпуль». Об этом сообщил в твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

Стоит отметить, что португальский гранд брал Груича в аренду в прошлом сезоне. Теперь «Порту» хочет оформить полноценный трансфер футболиста и предложит ему пятилетний трудовой договор.

В прошлом сезоне чемпионата Португалии Марко принял участие в 23 поединках, записав на свой счет два забитых мяча. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.