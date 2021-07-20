«Эвертон» отстранил футболиста из-за полицейского расследования

«Эвертон» сообщил о том, что отстранил одного из футболистов команды от работы из-за полицейского расследования. Данная информация появилась на официальном сайте мерсисайдского клуба.

«Клуб отстранил футболиста первой команды из-за расследования полиции. «Эвертон» будет всячески содействовать властям в разбирательстве. Никаких других заявлений пока не будет», - гласит сообщение «ирисок».

Ранее стало известно, что одного из игроков Премьер-лиги задержали по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении детей. Имя футболиста не разглашается в интересах следствия.