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Игрок АПЛ арестован за сексуальные преступления в отношении детей

20 Июля 2021, 01:43,

Шокирующая новость пришла из Англии. Местные ведущие таблоиды The Sun, DailyMail и Mirror сообщили о том, что полицией Манчестера был арестован футболист одного из клубов английской Премьер-лиги по обвинениям в сексуальных преступлениях в отношении детей. Имя задержанного в интересах следствия не сообщается.

В настоящее время средствам массовой информации известно, что клуб уже отстранил футболиста от тренировок на время следствия. Хотя сам задержанный отпущен из-под стражи под залог. По сообщениям прессы, это женатый 31-летний футболист, зарабатывающий многомиллионные гонорары.

После этой информации наиболее обеспокоены фаны «Манчестер Сити», ведь из двух манкунианских клубов только Кайл Уокер подходит под вышеуказанное описание – ему 31 год, в прошлом году он женился на своей возлюбленной Энни Килнер, и зарабатывает более пяти миллионов фунтов в год.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Скандал
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