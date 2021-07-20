Агент Брайтвайта пытается уговорить футболиста перейти в «Вулверхэмптон»

Несколько английских клубов продолжают попытки подписать нападающего «Барселоны» Мартина Брайтвайта. Ближе всех к достижению этой цели «Вулверхэмптон», о чём сообщает издание Sport.es.

Сам датчанин уже неоднократно заявлял, что хочет остаться в «Барселоне» и бороться за место в составе, но всё же шансов играть на «Камп Ноу» у него маловато. Для этого нужно выигрывать конкуренцию у Гризманна, Агуэро, Депая, Дембеле, Фати, а также у Месси, если Лионель всё же подпишет новый контракт с каталонцами. Агент игрока Жорже Мендеш не оставляет попыток уговорить 30-летнего форварда согласиться на трансфер в английскую Премьер-лигу, где игрока также в своих рядах не прочь видеть «Вест Хэм» и «Брайтон».

В прошлом сезоне в Ла Лиге Брайтвайт отыграл 29 матчей. Что правда, в большинстве из них он выходил на замену, и забить сумел только 2 гола. С английским футболом Мартин немного знаком – в сезоне 2017/2018 он отыграл полгода за «Мидлсбро» в Чемпионшипе, забив 5 голов в 19-ти матчах.