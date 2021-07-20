«Челси» желает продлить контракт с Жоржиньо до 2025 года

Лондонский «Челси» собирается в ближайшее время провести переговоры со своим футболистом Жоржиньо, относительно нового контракта, который будет рассчитан до 2025 года. Об этом в «Твиттере» рассказал инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение Жоржиньо с клубом рассчитано до 2023 года. Он выступает за «синих» уже три сезона, являясь одним из ключевых игроков.

В прошлом сезоне бразильский итальянец сыграл за «Челси» 43 официальных матча, в которых забил 8 голов. Жоржиньо помог лондонцам завоевать трофей Лиги чемпионов, а совсем недавно отпраздновал победу со сборной Италии на чемпионате Европы.