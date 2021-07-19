«Атлетико» настроен соперничать с «ПСЖ» за Хендерсона

Мадридский «Атлетико» выразил заинтересованность в услугах капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, которым также интересуется «ПСЖ». Об этом сообщает портал Football-Espana.

31-летний англичанин провёл неудачный минувший сезон из-за преследовавших его травм. Переговоры о новом контракте Джордана с клубом зашли в тупик, а без гарантий долгосрочного будущего в Мерсисайде Хендерсон готов рассмотреть варианты смены клубной прописки. В «Атлетико» считают Хендерсона хорошей заменой Саулю Ньигесу, который этим летом может покинуть «Ванда Метрополитано».

Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». За «Ливерпуль» футболист играет с 2011 года. Он провёл за «красных» 390 официальных матчей, в которых забил 30 голов. Также в активе Джордана 58 сыгранных матчей за национальную сборную Англии.