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«Атлетико» настроен соперничать с «ПСЖ» за Хендерсона

19 Июля 2021, 23:42,

Мадридский «Атлетико» выразил заинтересованность в услугах капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, которым также интересуется «ПСЖ». Об этом сообщает портал Football-Espana.

31-летний англичанин провёл неудачный минувший сезон из-за преследовавших его травм. Переговоры о новом контракте Джордана с клубом зашли в тупик, а без гарантий долгосрочного будущего в Мерсисайде Хендерсон готов рассмотреть варианты смены клубной прописки. В «Атлетико» считают Хендерсона хорошей заменой Саулю Ньигесу, который этим летом может покинуть «Ванда Метрополитано».

Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». За «Ливерпуль» футболист играет с 2011 года. Он провёл за «красных» 390 официальных матчей, в которых забил 30 голов. Также в активе Джордана 58 сыгранных матчей за национальную сборную Англии.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Ливерпуль, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Джордан Хендерсон
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