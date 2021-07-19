Клопп восхитился уровнем воспитанников академии «Ливерпуля» на сборах

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проводит серьёзную работу на тренировочных сборах в преддверии старта нового сезона. На первый сбор своей команды он взял большую группу из 36-ти игроков, куда вошли воспитанники академии мерсисайдского клуба, и немецкий специалист восхищён уровнем этих парней.

«Они действительно очень хороши. Все до единого. Должен сказать, что наша академия делает блестящую работу» - приводит слова Клоппа издание Mirror.

Немец старается вдохновить этих игроков на борьбу за попадание в основной состав «Ливерпуля» уже в нынешнем сезоне.

Сейчас на сборах с первой командой «красных» находятся такие молодые игроки, как Тайлер Мортон, Конор Брэдли, Кайде Гордон, Лейтон Кларксон, Джейк Кейн и Рис Уильямс. Все они могут получить шанс побороться за попадание в основной состав «Ливерпуля» в сезоне 2021/2022.