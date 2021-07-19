«Ливерпуль» и «Осасуна» сыграют на «Энфилде» в память о Майкле Робинсоне

|
19 Июля 2021, 21:15,
|
|
Английский «Ливерпуль» и испанская «Осасуна» проведут товарищеский матч в память о своём бывшем футболисте Майле Робинсоне, скончавшегося от онкологического заболевания в апреле 2020 года. Он немного не дожил до своего 62-летия.
В социальных сетях клубы сообщили, что матч состоится 9 августа в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Майкл Робинсон играл за «Ливерпуль» в середине 1980-х годов. Заканчивал карьеру ирландец в «Осасуне». В стане памплонской команды Робинсон провёл 3 сезона. Также на счету Майкла 24 матча за национальную сборную Ирландии. После завершения игровой карьеры он поселился в Испании, где работал телевизионным экспертом.
INFORMATION | #Osasuna will play against @LFC in Anfield Stadium.#LFCOsasuna #MichaelRobinson— C. A. OSASUNA (@caosasuna_en) July 19, 2021
https://t.co/Mpu3iPHiMr pic.twitter.com/3qvh5bTc3y
|
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
|Теги: Ливерпуль, Осасуна, Майкл Робинсон