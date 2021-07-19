«Ливерпуль» и «Осасуна» сыграют на «Энфилде» в память о Майкле Робинсоне

Английский «Ливерпуль» и испанская «Осасуна» проведут товарищеский матч в память о своём бывшем футболисте Майле Робинсоне, скончавшегося от онкологического заболевания в апреле 2020 года. Он немного не дожил до своего 62-летия.

В социальных сетях клубы сообщили, что матч состоится 9 августа в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Майкл Робинсон играл за «Ливерпуль» в середине 1980-х годов. Заканчивал карьеру ирландец в «Осасуне». В стане памплонской команды Робинсон провёл 3 сезона. Также на счету Майкла 24 матча за национальную сборную Ирландии. После завершения игровой карьеры он поселился в Испании, где работал телевизионным экспертом.