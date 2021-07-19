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«Барселона» и «Тоттенхэм» поспорят за Ромеро

19 Июля 2021, 20:51,

Испанская «Барселона» и английский «Тоттенхэм» проявляют серьёзный интерес к 23-летнему аргентинскому защитнику Кристиану Ромеро, который в данный момент выступает за «Аталанту». Об этом на своей странице в сети «Твиттер» сообщил журналист и инсайдер Джанлуиджи Лонгари.

Что правда, права на футболиста принадлежат «Ювентусу». В Бергамо Ромеро выступает на правах аренды. За прошлый сезон Кристиан отыграл за бергамасков 42 официальны матча, в которых забил 3 гола.

Следует отметить, что за год цена на аргентинца возросла более чем в два раза. По данным аналитиков портала Transfermarkt, в данный момент рыночная стоимость Ромеро составляет 35 миллионов евро, хотя до перехода в «Аталанту» это показатель был на уровне 14 миллионов евро. По слухам, сами бергамаски также надеются побороться за игрока, чтобы подписать его у себя уже на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Барселона, Тоттенхэм, Кристиан Ромеро
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
19 Июля 2021, 21:25

В Тоттенхэм может пойти только если любит безтрофейную жизнь. А так и в Аталанте шансов побольше :) Аталанта - уже закрепившийся на подходах к статусу "гранд" коллектив в Италии, так почему не играть за неё и дальше?

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