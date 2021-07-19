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19 Июля 2021, 18:42,
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд восстановился после травмы и готов к возвращению на поле. Игрок отметил, что чувствует себя хорошо.
«Я чувствую себя в хорошей форме и готов тренироваться в общей группе. Мне бы хотелось вернуться в состав команды, как можно быстрее, но решение принимают тренер и медперсонал. В любом случае, я чувствую, что готов играть», - цитирует защитника Evening Standard.
Напомним, что Александер-Арнольд должен был отправиться на Евро-2020 в составе сборной Англии, однако получил травму незадолго до начала турнира.
В прошлом сезоне на счету игрока 36 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Ливерпуль, Трент Александер-Арнольд