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Ингс хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити»

19 Июля 2021, 18:10,

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс намерен перейти в один из клубов Манчестера, передаёт talkSPORT. Сообщается, что игрок ждёт предложение от «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити».

Ранее Ингс отказался от продления контракта с «Саутгемптоном», который истекает в июне 2022 года, так как он хочет играть на более высоком уровне. Отмечается, что приоритетным вариантом для игрока является переход в один из манчестерских клубов.

Напомним, что Ингс перешёл в «Саутгемптон» из «Ливерпуля» в 2019 года за 22 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 29 матчей в АПЛ, в которых он забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Саутгемптон, Трансферы футбола - лето 2021, Дэнни Ингс
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