Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта»

19 Июля 2021, 17:46,

«Арсенал» подписал полузащитника «Андерлехта» Альберта-Мбойо Локонга, передаёт пресс-служба лондонского клуба. Контракт с бельгийским игроком подписали до 30 июня 2026 года.

Как сообщает портал Transfermarkt, трансфер полузащитника обошёлся лондонцам в 17,5 миллионов евро. 

Локонга является воспитанником «Андерлехта». В составе клуба 21-летний полузащитник провёл 78 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Арсенал».

Также стало известно, что лондонский клуб договорился с «Брайтоном» по поводу трансфера Бена Уайта.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Альберт-Мбойо Локонга
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Первый трофей сезона уезжает в Санкт-Петербург! «Зенит» разгромил «Локомотив» в матче за Суперкубок России  
​Петиция за переигровку финала Евро-2020 активно собирает подписи
​Петиция за переигровку финала Евро-2020 активно собирает подписи  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
5 футболистов, которые стали открытиями Евро-2020
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола