«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта»

«Арсенал» подписал полузащитника «Андерлехта» Альберта-Мбойо Локонга, передаёт пресс-служба лондонского клуба. Контракт с бельгийским игроком подписали до 30 июня 2026 года.

Как сообщает портал Transfermarkt, трансфер полузащитника обошёлся лондонцам в 17,5 миллионов евро.

Локонга является воспитанником «Андерлехта». В составе клуба 21-летний полузащитник провёл 78 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Арсенал».

Также стало известно, что лондонский клуб договорился с «Брайтоном» по поводу трансфера Бена Уайта.