«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Андерлехта»

|
19 Июля 2021, 17:46,
|
|
«Арсенал» подписал полузащитника «Андерлехта» Альберта-Мбойо Локонга, передаёт пресс-служба лондонского клуба. Контракт с бельгийским игроком подписали до 30 июня 2026 года.
Как сообщает портал Transfermarkt, трансфер полузащитника обошёлся лондонцам в 17,5 миллионов евро.
Локонга является воспитанником «Андерлехта». В составе клуба 21-летний полузащитник провёл 78 матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Арсенал».
Также стало известно, что лондонский клуб договорился с «Брайтоном» по поводу трансфера Бена Уайта.
|
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Альберт-Мбойо Локонга