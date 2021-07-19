«Наполи» отклонил предложение «МЮ» по Кулибали

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19 Июля 2021, 16:55,
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«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Калиду Кулибали, передаёт Gazzetta dello Sport.
Английский клуб предложил за сенегальца 30 миллионов евро, что не устроило руководство неаполитанцев. В итальянском клубе намерены выручить 50 миллионов евро за своего защитника. Сообщается, что сам Кулибали хочет сменить команду и не против перебраться в чемпионат Англии.
Напомним, что Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.
Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Эвертоне».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Манчестер Юнайтед, Наполи, Трансферы футбола - лето 2021, Калиду Кулибали