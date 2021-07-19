«Наполи» отклонил предложение «МЮ» по Кулибали

«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Калиду Кулибали, передаёт Gazzetta dello Sport.

Английский клуб предложил за сенегальца 30 миллионов евро, что не устроило руководство неаполитанцев. В итальянском клубе намерены выручить 50 миллионов евро за своего защитника. Сообщается, что сам Кулибали хочет сменить команду и не против перебраться в чемпионат Англии.

Напомним, что Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Эвертоне».