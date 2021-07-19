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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Спортинга» Мендешем

19 Июля 2021, 15:45,

Защитник «Спортинга» Нуну Мендеш может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

В английском клубе уверены, что Мендеш является одним из самых перспективных левых защитников мира и надолго сумеет закрыть данную позицию. Однако чемпионы Англии не готовы платить за игрока 50 миллионов евро, которые требует «Спортинг». Сообщается, что первое предложение «горожан» в размере 30 млн было отклонено.

Напомним, что 19-летний Мендеш является воспитанником португальского клуба. В прошлом сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Сити, Спортинг Лиссабон, Трансферы футбола - лето 2021, Нуну Мендеш
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