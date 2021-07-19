«Челси» готов расстаться с Вернером

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб, передаёт Sky Germany. Сообщается, что «синие» уже связались с некоторыми топ-клубами и предложили им подписать немецкого нападающего.

«Челси» сейчас ведёт борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и поэтому рассматривает варианты с продажами разных футболистов. Как отмечает источник, деньги, которые лондонцы могут получить за Вернера, они намерены предложить за норвежского игрока, который может обойтись им в 150 миллионов евро.

Напомним, что Вернер стал игроком «Челси» в 2020 году, перейдя из «РБ Лейпцига» за 53 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Также вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги Чемпионов.