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«Челси» готов расстаться с Вернером

19 Июля 2021, 14:43,

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб, передаёт Sky Germany. Сообщается, что «синие» уже связались с некоторыми топ-клубами и предложили им подписать немецкого нападающего.

«Челси» сейчас ведёт борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна и поэтому рассматривает варианты с продажами разных футболистов. Как отмечает источник, деньги, которые лондонцы могут получить за Вернера, они намерены предложить за норвежского игрока, который может обойтись им в 150 миллионов евро.

Напомним, что Вернер стал игроком «Челси» в 2020 году, перейдя из «РБ Лейпцига» за 53 млн евро. В прошлом сезоне на его счету 53 игры во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Также вместе с лондонским клубом он стал победителем Лиги Чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Трансферы футбола - лето 2021, Эрлинг Холанн, Тимо Вернер
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Комментарии (1)
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feldkurat
19 Июля 2021, 15:44

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