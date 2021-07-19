Клопп рассказал, когда Конате дебютирует в составе «Ливерпуля»

Новичок «Ливерпуля» Ибраима Конате, который перешёл этим летом из «РБ Лейпцига», дебютирует в составе новой команды уже в ближайший вторник. Об этом рассказал главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Он хорошо отдохнул, у него была нормальная предсезонная подготовка, поэтому он сможет сыграть во вторник. Многие скажут, что между «РБ Лейпцигом» и нами есть сходство, и они окажутся правы, но между нашими стилями есть и различия, которые очень важны», - цитирует Клоппа Express Sport.

Во вторник, 20 июля, «Ливерпуль» сыграет два матча по 30 минут против австрийского «Вакер Инсбрук» и немецкого «Штутгарта».

Напомним, что Конате перешёл из «РБ Лейпцига» за 40 миллионов евро. В составе немецкого клуба он выступал с 2017 года.