Гаттузо: «История с «Тоттенхэмом» причинила мне боль»

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19 Июля 2021, 13:45,
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Экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал срыв переговоров с лондонским «Тоттенхэмом».
«Я был очень сильно огорчен. Меня списали еще до заключения соглашения. Я ничего не смог сделать. Очень жаль, что у меня не было возможности постоять за себя. Эта история причинила мне большую боль», - передает слова итальянского тренера Calciomercato.
Напомним, что Гаттузо был близок к подписанию контракта со шпорами», однако болельщики клуба выступили против назначения специалиста. После этого переговоры были завершены.
В итоге пост наставника «Тоттенхэма» занял португалец Нуну Эшпириту Санту.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Дженнаро Гаттузо