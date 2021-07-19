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Гаттузо: «История с «Тоттенхэмом» причинила мне боль»

19 Июля 2021, 13:45,

Экс-наставник «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал срыв переговоров с лондонским «Тоттенхэмом».

«Я был очень сильно огорчен. Меня списали еще до заключения соглашения. Я ничего не смог сделать. Очень жаль, что у меня не было возможности постоять за себя. Эта история причинила мне большую боль», - передает слова итальянского тренера Calciomercato.

Напомним, что Гаттузо был близок к подписанию контракта со шпорами», однако болельщики клуба выступили против назначения специалиста. После этого переговоры были завершены.

В итоге пост наставника «Тоттенхэма» занял португалец Нуну Эшпириту Санту.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Дженнаро Гаттузо
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